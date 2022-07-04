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Гороскоп на 4 июля 2022 года Лев


Гороскоп на 4 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 04.07.2022

Лев

Сегодня внимание Львов приковано к практическим деталям, именно им будет посвящен разговор или шоппинг. При этом область нужд у многих Львов окажется своеобразной. Возможна зацикленность на тайно волнующих нюансах - например, связанных с прошлым, со здоровьем и самочувствием, с жилищными делами, личными бытовыми привычками или семейной жизнью. Стоит воздержаться от крупных трат и покупок впрок (Rambler/гороскопы).









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