Гороскоп на 4 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 4 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 04.07.2022



Весы



Сегодня у Весов не самый продуктивный день, им лучше не рассчитывать на полную ясность. Вероятны вопросы и тайные сомнения в связи с полученной информацией или сделанным приобретением, с лекарствами, рецептами, деньгами или хозяйственными мелочами. Вплоть до ночи могут оставаться непоследовательными мысли и настроения, вкусы и желания. Не лучший момент для начала путешествия, лечения или учебы (Rambler/гороскопы).