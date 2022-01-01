Какой праздник 4 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 4 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 4 июля



- День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

История тыловой службы УИС берет свое начало в 1866 году, когда в России на законодательном уровне впервые были установлены нормы жилой площади на каждого заключённого, порядок организации питания и снабжения вещевым имуществом.



Какой церковный и народный праздник отмечают 4 июля



- Ульянов день

День памяти мученика Иулиана Тарсийского. В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает

чудодейственной целебной силой в этот день.



- Обретение мощей преподобного Максима Грека

Обретение мощей святого Максима Грека. Событие произошло в 1996 году в Свято-Духовском храме. Ныне мощи покоятся в

Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры.



- Священномученика Терентия, епископа Иконийского

Почитание святого Терентия. Мученически пострадал за веру в Христа в I веке.



- Петров пост (Апостольский), 15-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.