Какой праздник 4 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 4 июля 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 4 июля
- День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
История тыловой службы УИС берет свое начало в 1866 году, когда в России на законодательном уровне впервые были установлены нормы жилой площади на каждого заключённого, порядок организации питания и снабжения вещевым имуществом.
Какой церковный и народный праздник отмечают 4 июля
- Ульянов день
День памяти мученика Иулиана Тарсийского. В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает
чудодейственной целебной силой в этот день.
- Обретение мощей преподобного Максима Грека
Обретение мощей святого Максима Грека. Событие произошло в 1996 году в Свято-Духовском храме. Ныне мощи покоятся в
Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры.
- Священномученика Терентия, епископа Иконийского
Почитание святого Терентия. Мученически пострадал за веру в Христа в I веке.
- Петров пост (Апостольский), 15-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.