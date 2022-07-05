Гороскоп на 5 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 5 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 05.07.2022



Телец



Тельцам пора браться за новые дела - или менять тактику в старых, наращивая в них активность. В любом случае, новая событийная полоса потребует выносливости. Стоит подумать о поддержке своей физической формы и о стрессоустойчивости. Также может измениться список маршрутов или круг общения. Возможно, приобретет вес мнение конкретного лица из близкого окружения: соседа, попутчика, родственника (Rambler/гороскопы).