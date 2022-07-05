Гороскоп на 5 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 5 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 05.07.2022



Лев



Львам предстоит полоса тайных болезненных размышлений или серия важных для них частных переговоров - например, семейных. Также не исключены вынужденные поездки. Многим Львам предстоит в ближайшие недели управлять своими делами, уделяя внимание материальной стороне. Перемены такого рода сегодня осуществляются через мелочи, что смягчает резкость перехода и делает его комфортнее (Rambler/гороскопы).