Гороскоп на 5 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 5 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 05.07.2022



Козерог



Сегодня Козерогам не помешает стать более чуткими к чужим словам, их тону и подтексту. Может напомнить о себе персона, вызывающая противоречивые чувства: «сложный» ценный клиент, родственник, земляк, бывший партнер или жилец. Хорошая сторона этого дня заключается в частичном снижении остроты событий и сбросе напряжения, переходе к более удобной форме нагрузок или к более творческому этапу работ (Rambler/гороскопы).