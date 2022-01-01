Какой праздник 5 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 5 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 5 июля



- День военных представительств Министерства обороны РФ

В этот день в 1645 году по указу царя Михаила Федоровича Романова на Тульском заводе «пищального и железного дела», принадлежавшем голландскому купцу Андрею Виниусу, была впервые введена военная приёмка артиллерийских орудий.



- День Республики Калмыкия 402

Отмечается ежегодно 5 июля в пределах региона, начиная с 2020-го года является государственным праздником.



Какой церковный и народный праздник отмечают 5 июля



- Ульянин день

День памяти мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского. В этот народный праздник люди собирают купальницу и на следующий день с нее заваривают банные веники. В Ульянин день люди чистят колодцы.



- Евсеев день

День памяти епископа Самосатской Церкви Евсевия, который предавался преследованиям в периоды гонерия на христиан. На Руси именины Евсевия называли днем встреч.



- Петров пост (Апостольский), 16-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.