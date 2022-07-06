Гороскоп на 6 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 6 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 06.07.2022



Близнецы



Сегодня звезды сулят Близнецам приятный день, но не обещают идеально ровного хода событий. Возможны небольшие материальные заминки, мелкие погрешности в покупках, моменты недопонимания в общении или другие нюансы. Рекомендуется внимательность при выборе одежды, косметики, подарков, лакомств и детских вещей. Неплохое время для свидания, для посещения салона красоты или светского мероприятия (Rambler/гороскопы).