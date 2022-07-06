Гороскоп на 6 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 6 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 06.07.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам отвлечься от своих внутренних переживаний и выйти из своего тайного укрытия «в мир». Это подходящий момент для приятного общения, поддержки соседских и приятельских симпатий, забот о красоте, визитов в гости, коротких прогулок. Не стоит заводить в этот день разговоры на сложные для себя и окружающих темы, а также заниматься трудными, неприятными и опасными делами (Rambler/гороскопы).