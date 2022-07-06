Гороскоп на 6 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 6 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 06.07.2022



Весы



Весам стоит помнить, что сегодня многое зависит от их поведения. Тенденции этого дня противоречивы, приятные удачные моменты могут чередоваться с некомфортными и потенциально проблемными. Выигрышными сторонами большинства Весов окажутся хороший вкус, дипломатичность и общительность. В сложных отношениях с начальством, родителями, домочадцами и земляками желательно сохранять душевное равновесие (Rambler/гороскопы).