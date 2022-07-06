Гороскоп на 6 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 6 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 06.07.2022



Скорпион



Сегодня звезды призывают Скорпионов во всем соблюдать меру и следовать этикету. В любой ситуации, дома и на людях не будут лишними вежливость и сдержанность. Имеет смысл оставить при себе свое тайное недовольство, не спешить с критикой, не отвечать на провокации. Стоит позаботиться о приятном внешнем виде. Нежелательно начинать в этот день серьезный разговор, отправлять важное письмо или заявку (Rambler/гороскопы).