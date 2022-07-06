Гороскоп на 6 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 6 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 06.07.2022



Козерог



Козерогам могут доставить некоторое беспокойство целевые контакты этого дня. Им стоит быть деликатнее в любом персональном общении, будь то диалог с клиентом, совещание с начальником или разговор с близким человеком. В любом диалоге лучше дать собеседнику выговориться и не задевать его «больные места», особенно связанные с убеждениями. Нежелательно назначать сегодня встречу по своей инициативе (Rambler/гороскопы).