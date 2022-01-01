Какой праздник 6 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 6 июля 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 6 июля
- Всемирный день поцелуя
Праздник возник в Великобритании в конце 19 века. В конце прошлого столетия ООН подарила Дню поцелуя статус международного праздника.
- День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ 405
В этот день в 1918 году нарком внутренних дел в своем докладе на V Всероссийском съезде Советов упомянул о структуре и функциях уже действующего финансового отдела НКВД РСФСР.
Какой церковный и народный праздник отмечают 6 июля
- Аграфена Купальница
День памяти мученицы Агриппины Римляныни. Народное название «Купальницей» потому, что еще в давние времена возник обычай в этот день массово купаться в водоемах.
- Владимирской иконы Божией Матери
Праздник установлен в знак благодарности за избавление Москвы от нашествия татар под предводительством хана Ахмата в 1480 году.
- Петров пост (Апостольский), 17-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.