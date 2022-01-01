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Какой праздник 6 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 6 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 6 июля

- Всемирный день поцелуя
Праздник возник в Великобритании в конце 19 века. В конце прошлого столетия ООН подарила Дню поцелуя статус международного праздника.

- День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ 405
В этот день в 1918 году нарком внутренних дел в своем докладе на V Всероссийском съезде Советов упомянул о структуре и функциях уже действующего финансового отдела НКВД РСФСР.

Какой церковный и народный праздник отмечают 6 июля

- Аграфена Купальница
День памяти мученицы Агриппины Римляныни. Народное название «Купальницей» потому, что еще в давние времена возник обычай в этот день массово купаться в водоемах.

- Владимирской иконы Божией Матери
Праздник установлен в знак благодарности за избавление Москвы от нашествия татар под предводительством хана Ахмата в 1480 году.

- Петров пост (Апостольский), 17-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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