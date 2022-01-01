Какой праздник 6 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 6 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 6 июля



- Всемирный день поцелуя

Праздник возник в Великобритании в конце 19 века. В конце прошлого столетия ООН подарила Дню поцелуя статус международного праздника.



- День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ 405

В этот день в 1918 году нарком внутренних дел в своем докладе на V Всероссийском съезде Советов упомянул о структуре и функциях уже действующего финансового отдела НКВД РСФСР.



Какой церковный и народный праздник отмечают 6 июля



- Аграфена Купальница

День памяти мученицы Агриппины Римляныни. Народное название «Купальницей» потому, что еще в давние времена возник обычай в этот день массово купаться в водоемах.



- Владимирской иконы Божией Матери

Праздник установлен в знак благодарности за избавление Москвы от нашествия татар под предводительством хана Ахмата в 1480 году.



- Петров пост (Апостольский), 17-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.