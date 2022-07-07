Гороскоп на 7 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 7 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 07.07.2022



Козерог



Козерогам звезды подсказывают, что сегодня в любой потенциально проблемной ситуации общения для них станут спасением формальности. По возможности, не стоит отступать от протокола переписки, регламента совещания или судебной процедуры, графика работ или системы субординации. Отклонение от рамок повышает риск поддаться эмоциям или вредным привычкам, стать жертвой или инициатором личной неприязни (Rambler/гороскопы).