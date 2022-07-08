Гороскоп на 8 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 8 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 08.07.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам сосредоточить внимание на практических вопросах, связанных с финансами, хозяйством или безопасностью. День подходит для целевых совещаний в узком кругу, посвященных совместным активам и семейным ресурсам. Новый импульс могут получить сюжеты, связанные с охраной, налогообложением, страхованием, бизнес-кредитами. В общении вероятны эмоциональность и настороженность (Rambler/гороскопы).