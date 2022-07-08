Гороскоп на 8 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 8 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 08.07.2022



Козерог



Сегодня Козероги интуитивно улавливают суть и подтекст поступающей к ним информации, могут оказаться проницательными исследователями или тонкими психологами. Им многое скажут слова старых друзей, строчки из дневника или архива. Их не обманет тон собеседника. Они будут легко расшифровывать знаки. Это подходящий момент для научных дискуссий, для целевых поездок, деловых бесед и личных консультаций (Rambler/гороскопы).