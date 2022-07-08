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Гороскоп на 8 июля 2022 года Стрелец


Гороскоп на 8 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Точный гороскоп на сегодня 08.07.2022

Стрелец

Стрельцам звезды говорят, что сегодня не лучший день для их начинаний. Под влиянием обстановки или тайных специфических переживаний их может увлечь в омут прошлого с его роковыми ошибками, недомоганиями или плохими воспоминаниями. Приключения чреваты хлопотами и приветствуются лишь по необходимости. Требуют осторожности служебные, семейные и другие беседы, контакты с сервисами, деловые поездки (Rambler/гороскопы).









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