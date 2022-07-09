Гороскоп на 9 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Телец



В этот день Тельцам стоит ориентироваться на свое окружение и выбирать линию поведения, исходя из обстановки. Вписаться в предложенные реалии будет проще проницательным и сенситивным Тельцам, тонко чувствующим малейшие колебания чужого настроения и заранее видящим признаки возможных угроз. Излишне прямолинейным и напористым Тельцам придется столкнуться с внешним препятствием, охлаждающим их пыл (Rambler/гороскопы).