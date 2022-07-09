Гороскоп на 9 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам придется заниматься не самыми любимым делами - например, уборкой дома, ремонтом вещей или профилактикой болезней. Звезды не советуют заранее составлять на этот день подробное расписание, так как в ходе событий наверняка будут сюрпризы. Если вынужденное занятие оказалось не слишком приятным, важно найти в нем мотивацию в виде практической пользы и внутренне настроиться на него (Rambler/гороскопы).