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Гороскоп на 9 июля 2022 года Рак


Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022

Рак

Несмотря на сюрпризы и ряд ограничений, этот день для Раков удачен. Не последнюю роль сыграет базовый психологический комфорт (который многие Раки будут воспринимать как нечто естественное, тогда как им стоило бы ценить этот дар небес). Заранее выставив рамки допустимого, сегодня можно заниматься любыми делами, к которым «лежит душа». Полезно включить творческую фантазию и оригинальное мышление (Rambler/гороскопы).









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