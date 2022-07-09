Гороскоп на 9 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Лев



Львам не стоит планировать на сегодня веселые шумные мероприятия и повышенную активность во внешнем мире. Исключение - задумки, реализуемые в узком кругу (например, в семье или во внутрикорпоративной среде, куда нет хода посторонним). Проводя время дома или на природе, желательно заранее подумать о том, чтобы психологическая атмосфера вокруг не была мрачной, давала простор памяти или воображению (Rambler/гороскопы).