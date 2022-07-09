Гороскоп на 9 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Весы



Весам не стоит планировать на сегодня развлекательные мероприятия: возможны помехи или ограничения, включая финансовые. Сюрпризы, вполне вероятные в этот день, не позволят реализовать задумку в полной мере. Звезды советуют заняться хозяйством, бизнесом или подготовкой к более приятному дню завтрашнему (помня, что в эти сутки порой сгущаются краски, и принимаются лишние меры предосторожности) (Rambler/гороскопы).