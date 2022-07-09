Гороскоп на 9 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионы склонны ориентироваться на свои личные ощущения и часто уверены, что действуют лишь по собственному почину - тогда как их поступки нередко продиктованы влиянием извне и работают не только на их, но и на чужие нужды. Часть их шагов спровоцирована прошлым и его «незакрытыми гештальтами». Это благоприятный день для любого взаимодействия с людьми, если очертить границы дозволенного (Rambler/гороскопы).