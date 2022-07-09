Гороскоп на 9 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022



Козерог



Для Козерогов день продуктивен, если они не поддадутся негативным воспоминаниям и мрачным предчувствиям - либо сумеют «поладить» с ними, воспринимая их как ненастную погоду или недомогание. Но в эти сутки лучше не строить планы: что-то может исказить перспективу и сузить горизонты планирования. Верное чутье и хорошая фантазия могут натолкнуться на излишний скепсис - например, на неверие в дружбу (Rambler/гороскопы).