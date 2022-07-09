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Гороскоп на 9 июля 2022 года Водолей


Гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Точный гороскоп на сегодня 09.07.2022

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что сегодня их свобода чем-то ограничена и им приходится экспериментировать лишь в заданных пределах. Возможно, на них ляжет ответственность за семью или новый этап важного проекта. Вероятна проверка на организованность, профессионализм или предусмотрительность. Неосторожный шаг может нанести вред карьере или дому. Важно не путать верность своим принципам и упрямство (Rambler/гороскопы).









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