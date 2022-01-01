Какой праздник 9 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 9 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой церковный и народный праздник отмечают 9 июля

- Курбан Байрам

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.

- Давид Земляничник

День памяти святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали «Земляничником» в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику.

- Праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера.

- Петров пост (Апостольский), 20-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.