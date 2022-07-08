Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Австрии, 8-10 июля 2022

С 8 по 10 июля 2022 года в Шпильберге пройдет 11-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Австрии.



Расписание трансляций Гран-при Австрии



8 июля 2022, пятница



14:30 Свободная практика 1

18:00 Квалификация



9 июля 2022, суббота



13:30 Свободная практика 2

17:30 Спринт



10 июля 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км



Где смотреть в прямом эфире 11-й этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.