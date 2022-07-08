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Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Австрии, 8-10 июля 2022


С 8 по 10 июля 2022 года в Шпильберге пройдет 11-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Австрии.

Расписание трансляций Гран-при Австрии

8 июля 2022, пятница

14:30 Свободная практика 1
18:00 Квалификация

9 июля 2022, суббота

13:30 Свободная практика 2
17:30 Спринт

10 июля 2022, воскресенье

16:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км

Где смотреть в прямом эфире 11-й этап гонок «Формулы-1»

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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