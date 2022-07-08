Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Австрии, 8-10 июля 2022

С 8 по 10 июля 2022 года в Шпильберге пройдет 11-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Австрии.
Расписание трансляций Гран-при Австрии
8 июля 2022, пятница
14:30 Свободная практика 1
18:00 Квалификация
9 июля 2022, суббота
13:30 Свободная практика 2
17:30 Спринт
10 июля 2022, воскресенье
16:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км
Где смотреть в прямом эфире 11-й этап гонок «Формулы-1»
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.