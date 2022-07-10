Гороскоп на 10 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 10 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 10.07.2022



Козерог



Ваши цели и мечты исполняются сами собой. Вам не нужны лишние движение – они могут разрушить всю магию этого дня. Включайте ленивый режим в первой половине суток, а вот вечером лучше активничать – приманивая тем самым не только удачу, но и интересных людей. Романтика сегодня не поможет – если отношения вышли из срока годности, их лучше закончить (Rambler/гороскопы).