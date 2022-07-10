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Гороскоп на 10 июля 2022 года Водолей


Гороскоп на 10 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Точный гороскоп на сегодня 10.07.2022

Водолей

Держитесь подальше от мимолетных желаний и прихотей – они могут ударить и по кошельку, и по настроению. И придерживайтесь в этот день крепкого плана – отойдете от него подальше и обязательно запнетесь за неприятности. Не слушайте пустых обещаний и не поддавайтесь на манипуляции. А вот общаться – хорошая идея. Так вы сможете наметить новые планы, найти альтернативные варианты (Rambler/гороскопы).









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