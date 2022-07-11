Гороскоп на 11 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 11 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 11.07.2022



Телец



Тельцам этот день навевает вместо практичных соображений фантазийные образы, которые не всегда бесполезны и не обязательно оторваны от жизни. Например, он может подсказать неожиданный и тонкий психологический подход к нужному человеку, если тот иностранец или наивный романтик. Если у вас в планах шоппинг, лучше отложить рутинные покупки, потратить деньги на что-то приятное, красивое и экзотичное (Rambler/гороскопы).