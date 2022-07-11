Гороскоп на 11 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 11 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 11.07.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам ненавязчиво включаться в окружающую жизнь: это расширит возможности на будущее, добавит ему вариантов и сценариев. Недоразумения не исключены, но разрешатся легко, «острые углы» будут сглажены добротой, симпатией или чувством юмора. Это подходящий момент для романтического свидания, для посещения необычного мероприятия с мультикультурным или творческим уклоном (Rambler/гороскопы).