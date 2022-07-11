Гороскоп на 11 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 11 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 11.07.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам стоит развивать проекты, связанные с удаленным сотрудничеством и работой на аутсорсе. Могут пригодиться основные или побочные источники дохода в другом городе или другой стране. Стоит быть внимательнее, совершая покупки за рубежом и валютные операции, выбирая подарки в знак любви и сувениры в путешествиях: в этот день легко допустить промах, поддавшись эмоциям или иллюзиям (Rambler/гороскопы).