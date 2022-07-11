Гороскоп на 11 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 11 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 11.07.2022



Козерог



Козерогам стоит помнить, что сегодня не все является таким, каким кажется. Недостатки и недочеты нередко будут завуалированы. Не стоит обманываться приятными мелочами: за ними в этот день вполне может крыться шутка или подвох. К счастью, в такой ситуации будут свои положительные стороны - например, горечь лекарства будет скрыта вкусной оболочкой, а критика будет подана в мягкой косвенной форме (Rambler/гороскопы).