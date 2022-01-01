Какой праздник 11 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 11 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 11 июля



- Всемирный день народонаселения

Учрежден ООН в 1989 году. 11 июля 1987 года количество жителей планеты Земля превысило 5 млрд. человек.



- Всемирный день шоколада

Праздник впервые прошел во Франции в 1995 году.



Какой церковный и народный праздник отмечают 11 июля



- Крапивное заговенье

«Крапивным» день назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.



- Икона Божией Матери: «Троеручица»

Церковь почитает чудотворную икону. "Троеручица" известна благодаря исцелению преподобного Иоанна Дамаскина (с ее помощью у него приросла рука).



- Петров пост (Апостольский), 22-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.