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Какой праздник 11 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 11 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 11 июля

- Всемирный день народонаселения
Учрежден ООН в 1989 году. 11 июля 1987 года количество жителей планеты Земля превысило 5 млрд. человек.

- Всемирный день шоколада
Праздник впервые прошел во Франции в 1995 году.

Какой церковный и народный праздник отмечают 11 июля

- Крапивное заговенье
«Крапивным» день назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.

- Икона Божией Матери: «Троеручица»
Церковь почитает чудотворную икону. "Троеручица" известна благодаря исцелению преподобного Иоанна Дамаскина (с ее помощью у него приросла рука).

- Петров пост (Апостольский), 22-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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