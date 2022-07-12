Гороскоп на 12 июля 2022 года Телец

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Телец



Тельцам не стоит терять время: во второй половине дня звезды обеспечат им возможность успешно действовать в собственном ритме и стиле. Залогом успеха для представителей знака становится их природная практичность, основательность или настойчивость: если они за что-то взялись, то с твердым намерением получить результат. Скрытые надежды и запросы многих Тельцов будут выше, чем заявленные официально (Rambler/гороскопы).