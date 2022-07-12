Гороскоп на 12 июля 2022 года Рак

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Рак



Ракам стоит начать день с мелкой повседневной рутины, забот о здоровье или домашнем питомце. Во второй половине суток лучше не заниматься мелочами и направить внимание на стратегические задачи, прежде всего связанные с практическим сотрудничеством. В это время продуктивно партнерство на равных, но можно с толком использовать и большие амбиции одной из сторон - например, для здоровой конкуренции (Rambler/гороскопы).