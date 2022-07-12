Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 12 июля 2022 года Лев


Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022

Лев

Львам стоит провести утро в щадящем режиме, так как во второй половине дня их могут ждать вынужденные и не всегда приятные дела. Возможно, предстоит заняться здоровьем, хозяйством, ремонтом или насущными деталями бизнеса. В любой сфере окажется мало одних благих намерений, будет важно дополнить их дотошностью и профессионализмом. Придется потрудиться Львам, рассчитывающим на карьерный рост (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп на 11 июля 2022 года Лев
  • Гороскоп на 12 июля 2022 года Близнецы
  • Гороскоп на 8 июля 2022 года Близнецы
  • Гороскоп на 12 июля 2022 года Дева
  • Гороскоп на 12 июля 2022 года Весы
    •




    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









    Погода в Москве на 12 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Лев
    Гороскоп на 12 июля 2022 года Рак
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru