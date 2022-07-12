Гороскоп на 12 июля 2022 года Лев

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Лев



Львам стоит провести утро в щадящем режиме, так как во второй половине дня их могут ждать вынужденные и не всегда приятные дела. Возможно, предстоит заняться здоровьем, хозяйством, ремонтом или насущными деталями бизнеса. В любой сфере окажется мало одних благих намерений, будет важно дополнить их дотошностью и профессионализмом. Придется потрудиться Львам, рассчитывающим на карьерный рост (Rambler/гороскопы).