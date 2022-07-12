Гороскоп на 12 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Весы



Утром Весов порадуют отзвуки вчерашних событий, но рассчитывать на продолжение приятного сюжета сегодня вряд ли стоит. В центр внимания могут попасть бытовые, профессиональные, жилищные или другие задачи практического рода. Не исключено, что первоначальный объем работ в доме или бизнесе возрастет из-за конкуренции или повышенных требований. Хорошо заниматься строительством, хозяйством, ремонтом (Rambler/гороскопы).