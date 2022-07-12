Гороскоп на 12 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня для них окажется продуктивнее вторая половина суток. Именно в это время стоит налаживать деловое сотрудничество, активно оказывать услуги, искать толковых партнеров или помощников для конкретных целей и проектов. Стоит учитывать свои и чужие запросы: не исключено, что придется пройти через затруднения или споры прежде, чем сойтись в условиях и оплате (Rambler/гороскопы).