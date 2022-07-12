Гороскоп на 12 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 12 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 12.07.2022



Козерог



Сегодня утром Козероги могут немного полениться. Результативной и насыщенной для них станет вторая половина дня. В это время они станут амбициознее, конкурентоспособнее и азартнее, будут готовы проявить инициативу или взяться за масштабную задачу. Козероги, которых пугает объем работы, втянутся в нее постепенно. Это хороший момент для домашних и деловых начинаний, силовых спортивных тренировок (Rambler/гороскопы).