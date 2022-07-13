Гороскоп на 13 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 13 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 13.07.2022



Весы



Сегодня Весам не удастся игнорировать домашнюю обстановку, состояние жилищных дел или ситуацию в профессиональной сфере. Многим Весам предстоит собеседование или семейный разговор, где будут затронуты жизненно важные и порой неприятные для них темы. Несмотря на тайную поддержку, взаимопонимание будет затруднено. Стоит быть внимательнее, общаясь с родителями, партнерами, заказчиками, руководством (Rambler/гороскопы).