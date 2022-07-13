Гороскоп на 13 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 13 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 13.07.2022



Козерог



Сегодня и успешной, и потенциально проблемной сферой для Козерогов станет общение, прежде всего персональный диалог. Взаимопониманию могут мешать личные качества собеседников и незримо помогать «высшие силы», если им довериться. Новые контакты будут сопровождаться недоверием и предубеждением. Неоднозначно родственное общение. День хорош для консультации на сложную тему и для беседы старых друзей (Rambler/гороскопы).