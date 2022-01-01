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Какой праздник 12 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 12 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 12 июля

- Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
Праздник появился после формирования в 20-х годах XX века подобной профессии. Впервые она возникла в Германии в 1928 году, где функции обслуживания пассажиров переложили со второго пилота на специально подготовленного человека.

- День фотографа
12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа.

Какой церковный и народный праздник отмечают 12 июля

- Святых апостолов Петра и Павла (Петров день)
Дата перенесения мощей святых первоверховных апостолов Петра (Симона) и Павла (Савла). Праздник в народе называют «разговеньем», поскольку днем ранее, 11 июля, завершается Петров пост. Название «Рыболов» он получил за то, что апостол Петр занимался таким промыслом.

- День Косоворотки
Это день начала сенокоса, в который у русского крестьянства было принято дарить взрослым сыновьям новые косоворотки, которые одевались именно в сенокосную пору.









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