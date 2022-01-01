Какой праздник 13 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 13 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 13 июля



- Международный день головоломки

Эта дата приурочена ко дню рождения Эрнё Рубика – венгерского архитектора и дизайнера, родившегося 13 июля 1944 года и получившего мировую известность за свое изобретение, которое он создал в 1974 году.



Какой церковный и народный праздник отмечают 13 июля



- Двенадцать апостолов

В христианском календаре это дата общего почитания 12-ти апостолов – учеников Иисуса Христа: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. На Руси в народный праздник Двенадцати апостолов люди отмечали середину летнего сезона – макушку. Они надевали свою лучшую одежду и шли на покос.



- Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

Приурочен иркутскому епископу, Сибирскому чудотворцу Софронию. Причислен к лику святых в 1918 году.