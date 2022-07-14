Гороскоп на 14 июля 2022 года Овен

Гороскоп на 14 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 14.07.2022



Овен



Утро может стать для Овнов не очень приятным, но к полудню они начнут смотреть вперед более оптимистично. Во второй половине дня появится надежда или новый шанс, может найтись друг, покровитель или моральная поддержка от группы коллег. Сложность представит материальная сторона дел: вероятно, за помощь придется чем-то отплатить. Возможны убытки. Стоит осмотрительнее распоряжаться своими ресурсами (Rambler/гороскопы).