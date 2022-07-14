Гороскоп на 14 июля 2022 года Близнецы

Гороскоп на 14 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 14.07.2022



Близнецы



Близнецам стоит воздержаться от активности утром: в это время легко оказаться в тупике или ненароком повторить старый опасный сценарий действий. Наиболее благоприятна вторая половина дня: она принесет надежду, расширит горизонты или вернет уверенность. Однако ситуация не идеальна, в ней будет подвох или скрытая зона риска. Верные друзья могут подвести в материальном отношении (Rambler/гороскопы).