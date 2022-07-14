Гороскоп на 14 июля 2022 года Весы

Гороскоп на 14 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 14.07.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам переждать утренние часы и приступать к реализации планов около полудня. Во второй половине этого дня события могут развиваться напряженно и не без сюрпризов, но результатом усилий будет прогресс, и в любом деле появится моральная поддержка. Важна техника безопасности в экспериментальных работах, свободном предпринимательстве и занятиях экстремальными видами спорта (Rambler/гороскопы).