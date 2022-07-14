Гороскоп на 14 июля 2022 года Скорпион

Гороскоп на 14 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 14.07.2022



Скорпион



Сегодня утром многие Скорпионы будут рассчитывать на логическое продолжение вчерашнего дня, но их ожидания не оправдаются. События свернут в новое русло, чреватое спором или технической проблемой. Может дать сбой строительное, бытовое или иное оборудование, домашняя электроника. Вероятны разногласия с домочадцами, друзьями, партнерами, наемным персоналом. Возможно обострение деловой конкуренции (Rambler/гороскопы).