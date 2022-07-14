Гороскоп на 14 июля 2022 года Козерог

Гороскоп на 14 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 14.07.2022



Козерог



Сегодня утром Козерогам важно не поддаваться унынию (особенно если они рождены в середине января). Если оставил неоднозначное впечатление вчерашний разговор, лучше на время о нем забыть. По мере развития событий внимание может переключиться на темы, связанные с бюджетом и тратами. Возможны убытки и деловые просчеты. В денежных делах могут подвести друзья. Лучше не покупать технику и электронику (Rambler/гороскопы).