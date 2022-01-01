Какой праздник 14 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 14 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 14 июля



- День взятия Бастилии

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции - в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию - символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных.



Какой церковный и народный праздник отмечают 14 июля



- Кузьминки летние

День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Праздник получил название «Кузьминки» в честь одного из святых, которых почитают в этот день – Космы. В этот народный праздник люди молятся Косме и Дамиану об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются покровителями лекарей. Кузьминки летние – женский праздник. Проведя день в хлопотах по дому и огороду, вечером девушки собираются на посиделки. До захода солнца люди просят прощения друг у друга. При этом неважно, чувствует человек в чем-то вину или нет. Главное – искренность.